Такую грудь под шнуровкой не спрячешь! Сексуальный реванш Марины Бех

Марина Бех-Романчук отдыхает после Токио / Фото: Instagram

После возвращения с Олимпиады в Токио на родину Марина Бех-Романчук принялась активно подтверждать реноме одного из самых ярких секс-символов украинского спорта.

Словно и не было той неудачи на Играх-2020 – легкоатлетка излучает улыбку и хвастается шикарной фигурой в купальнике с эротической шнуровкой.

От спортсменки глаз не оторвать!

Отметим, что вместе с супругом, пловцом Михаилом Романчуком, добывшим в Токио серебро и бронзу, Марина отдыхает сейчас в селе Бакота. Это Каменец-Подольский район Хмельницкой области.

Добавим, что накануне Марина Бех-Романчук вдоволь порезвилась на тарзанке. С таким прыжком она бы точно выиграла Олимпиаду!