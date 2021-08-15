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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Такую грудь под шнуровкой не спрячешь! Сексуальный реванш Марины Бех

Андрей Трофимов
15 августа, 20:42
Пятое место на Олимпиаде в Токио расстроило прыгунью, рассчитывавшую на медаль, но долго горевать она не стала – смотрите, как красотка расслабляется на родине

Марина Бех-Романчук отдыхает после Токио / Фото: Instagram

После возвращения с Олимпиады в Токио на родину Марина Бех-Романчук принялась активно подтверждать реноме одного из самых ярких секс-символов украинского спорта.

Словно и не было той неудачи на Играх-2020 – легкоатлетка излучает улыбку и хвастается шикарной фигурой в купальнике с эротической шнуровкой.

От спортсменки глаз не оторвать!

Отметим, что вместе с супругом, пловцом Михаилом Романчуком, добывшим в Токио серебро и бронзу, Марина отдыхает сейчас в селе Бакота. Это Каменец-Подольский район Хмельницкой области.

Добавим, что накануне Марина Бех-Романчук вдоволь порезвилась на тарзанке. С таким прыжком она бы точно выиграла Олимпиаду!

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