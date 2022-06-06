Такой он, "русский мир"! Как фашисты уничтожили футбольную инфраструктуру Мариуполя (фото)

База Мариуполя серьезно пострадала от оккупантов

Полномасштабная война России против Украины длится уже более трех месяцев. Самой горячей точкой остается Мариуполь, город на берегу Азовского моря буквально стирают с лица Земли.

Существенно пострадала и инфраструктура футбольного клуба Мариуполь, пострадали стадион и база клуба. О повреждениях рассказал вице-президент команды Андрей Санин.

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"Приход "русского мира" в Мариуполь оставил глубокие шрамы везде, куда смогли дотянуться его загребущие руки. Это наши тренировочные поля, которые до войны считались одними из лучших спортивных площадок в Украине.

Начиная с 2018 года, мы реализовали в Мариуполе программу масштабной реконструкции тренировочных полей: на трех натуральных и одном искусственном полях была установлена продвинутая система автоматического полива

для тренировок в вечернее время на полях №1 и №4 была установлена энергоэффективная светодиодная система освещения

для проведения официальных матчей молодежной команды на поле №2 было построена новая трибуна на 200 зрителей

для обеспечения качественной ТВ-трансляции матчей на полях №2 и №4 были установлены специализированные металлические башни для ТВ-операторов

Во время штурма Мариуполя войсками так называемой Российской федерации вся наша инфраструктура повредилась из-за численных артиллерийских ударов со стороны российских оккупантов.

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На основных для первой команды полях мы насчитали 8 воронок на поле №1 и 4 "прилета" на поле №2. Не удалось избежать разрушения и на поле №4 с искусственным покрытием, где занималсь наша Академия, пострадало и поле №3 молодежной команды. Часть агротехники украдена, часть разграбили мародеры. Вот такой он, "русский мир", метастазы которого бессмысленно и беспощадно уничтожают все вокруг себя".

Напомним, что в новом сезоне УПЛ Мариуполь не будет выступать. Команде с берегов Азова, а также Десне позволили сделать паузу на сезон и закрепить за ними места в элите.