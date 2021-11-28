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11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Такого вы еще не видели: футболист симулировал травму после прикосновения арбитра

Александр Трикиша
28 ноября, 12:22
Уникальный случай произошел в финале Копа Либертадорес между Палмейрасом и Фламенго. Футболист пытался заработать красную карточку для… арбитра

Футболист Палмейраса симулировал травму после прикосновения рефери / Фото: REUTERS

На последних секундах дополнительного времени встречи игрок Палмейраса Дайверсон что-то не поделил с игроком Фламенго, но рефери не дал разгореться конфликту и быстро разборонил игроков.

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Дайверсон с улыбкой потрусил на свою половину поля, но почувствовал прикосновение к своей спине и рухнул на газон, корчась от боли.

Футболист думал, что это его соперник толкнул и надеялся заработать для него наказание. Но оказалось, что это рефери похлопал его по спине.

Выпросить удаление для арбитра у Дайверсона не получилось, да и вообще никто не понес наказание за этот цирк. Хотя сам игрок должен был получить хотя бы "горчичник" за такое поведение.

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Палмейрас одержал победу со счетом 2:1, а победный гол на свой счет записал именно Дайверсон на 95-й минуте. Победителями турнира стали бывшие игроки Шахтера и Динамо Луис Адриано и Дуду.

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Ранее мы писали, что бывший форвард Шахтера поссорился с фанатами и зимой намерен покинуть Палмейрас.