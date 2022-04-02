Такого сине-желтого Кличко вы еще не видели: патриотическая фотосессия

Сине-желтый Кличко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на днях в составе украинской делегации поехал в Германию для встречи с высокопоставленными чиновниками.

Помимо переговоров, Владимир принял участие в патриотической фотосессии. Снимки в своем Instagram опубликовал известный немецкий фотограф Роберт Шлезингер.

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На фотографиях лицо Кличко было окрашено в цвета национального флага – синий и желтый.

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Ранее Владимир Кличко отреагировал на отъезд Александра Усика из Украины во время войны. Один из лучших боксеров в истории Украины поддержал решение Усика. Он считает, что для страны так будет лучше.

Усик уехал в Прагу готовиться к бою с Энтони Джошуа.

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Ранее боксер из Казахстана назвал Путина убийцей: