Такого провала хоккей еще не знал: Швеция – в самом большом пролете в истории

Сборная Швеции по хоккею / Фото: Reuters
Такого хоккей еще не знал. Впервые за время проведения чемпионатов мира сборная Швеции не сумела выйти из группы.
Это стало понятно после того, как накануне "Тре Крунур" проиграли в Риге по буллитам 2:3 команде Олимпийского комитета России и заняли лишь пятое место в своей восьмерке, пропустив в 1/4 финала ОКР, Швейцарию, Словакию и Чехию.
Отметим, что Швеция является 11-кратным чемпионом мира, 19 раз выигрывала "серебро", а также имеет 17 бронзовых наград.
И тут – такое фиаско на мировом первенстве в Латвии.
"Нашей задачей было только "золото", а сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас", – сокрушается форвард шведской команды Виктор Олофссон
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Тем не менее, несмотря на провал в Риге, в Федерации хоккея Швеции уже заявили, что Юхан Гарпенлев останется главным тренером команды.
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