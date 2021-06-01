Версія українською
$ 27,47
33,51

Такого провала хоккей еще не знал: Швеция – в самом большом пролете в истории

1 июня, 07:45

Олег Люлька

Сборная Швеции, 11 раз выигрывавшая мировое хоккейное первенство, в Риге-2021 даже не смогла выйти из группы, чего с ней никогда ранее не случалось

Сборная Швеции по хоккею / Фото: Reuters

Такого хоккей еще не знал. Впервые за время проведения чемпионатов мира сборная Швеции не сумела выйти из группы.

Это стало понятно после того, как накануне "Тре Крунур" проиграли в Риге по буллитам 2:3 команде Олимпийского комитета России и заняли лишь пятое место в своей восьмерке, пропустив в 1/4 финала ОКР, Швейцарию, Словакию и Чехию.

Отметим, что Швеция является 11-кратным чемпионом мира, 19 раз выигрывала "серебро", а также имеет 17 бронзовых наград.

И тут – такое фиаско на мировом первенстве в Латвии.

"Нашей задачей было только "золото", а сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас", – сокрушается форвард шведской команды Виктор Олофссон

Читайте также: Рекорд легендарного Александра Мальцева побили на чемпионате мира по хоккею

Тем не менее, несмотря на провал в Риге, в Федерации хоккея Швеции уже заявили, что Юхан Гарпенлев останется главным тренером команды.

Новости на эту же тему:

ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты всех матчей Впервые с 1962 года! Сборная Великобритании наконец-то выиграла на чемпионате мира Рекорд легендарного Александра Мальцева побили на чемпионате мира по хоккею На ЧМ по хоккею война флагов. Власти Риги побеждают Международную хоккейную федерацию
хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Швеции по хоккею

Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

Реклама