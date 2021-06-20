Такого не было уже восемь лет! Ферстаппен творит историю

Гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции чемпионата Формулы-1, это третья подряд победа команды Ред Булл со времен успехов Себастьяна Феттеля

Ферстаппен и Хэмилтон обливаются шампанским на подиуме / Фото: Getty Images

Впервые с 2013 года команда Ред Булл выиграла три гонки подряд в Формуле-1. Победой Макса Ферстаппена в Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершился Гран-при Франции. В упорной борьбе в концовке гонки Макс опередил пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

В борьбе за третье место на подиуме снова Ред Булл обставил Мерседес. Серхио Перес, обогнал Валттери Боттаса.

Эта победа позволила Ферстаппену еще больше оторваться от Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул.

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Итоги Гран-при Франции

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:27.25,770

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +2,904

3. Серхио Перес (Ред Булл) – +8,811

4. Валттери Боттас (Мерседес) +14,618

5. Ландо Норрис (Макларен) – +1.04,032

6. Даниэль Риккардо (Макларен) – т+1.15,857

7. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +1.16,596

8. Фернандо Алонсо (Альпин) – +1.17,695

9. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – +1.19,666

10. Ланс Стролл (Астон Мартин) – +1.31,946

11. Карлос Сайнс (Феррари) – +1.39,337

12. Джордж Расселл (Уильямс) – +1 круг

13. Юки Цунода (Альфа Таури) – +1 круг

14. Эстебан Окон (Альпин) – +1 круг

15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – +1 круг

16. Шарль Леклер (Феррари) – +1 круг

17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – +1 круг

18. Николас Латифи (Уильямс) – +1 круг

19. Мик Шумахер (Хаас) – +1 круг

20. Никита Мазепин (Хаас) – +1 круг

Положение пилотов:



1. Макс Ферстаппен – 131 очко

2. Льюис Хэмилтон – 119

3. Серхио Перес – 84

4. Ландо Норрис – 76

5. Валттери Боттас – 59

6. Шарль Леклер – 52

7. Карлос Сайнс – 42

8. Пьер Гасли – 37

9. Даниэль Риккардо – 34

10. Себастьян Феттель – 30

11. Фернандо Алонсо – 17

12. Эстебан Окон – 12

13. Ланс Стролл – 10

14. Юки Цунода – 8

15. Кими Райкконен – 1

16. Антонио Джовинацци – 1



Кубок конструкторов:



1. Ред Булл – 215 очков

2. Мерседес – 178

3. Макларен – 110

4. Феррари – 94

5. Альфа Таури – 45

6. Астон Мартин – 40

7. Альпин – 29

8. Альфа Ромео – 2