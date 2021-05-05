Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)

Капитан сборной Украины поучаствовал в обоих голах Манчестер Сити в ворота Пари Сен-Жермен и после финального свистка не сдерживал свои эмоции

Александр Зинченко

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко не сдерживал свои эмоции после того, как его команда обыграла дома ПСЖ 2:0 (по сумме двух встреч – 4:1) и впервые в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов. Первый он и в карьере Александра.

Если перед началом игры газон стадиона "Этихад" в Манчестере оросило градом, то после финального свистка – слезами Зинченко. Украинец расплакался прямо на поле.

Напомним, уже на 7-й минуте вчерашнего матча Манчестер Сити – ПСЖ (2:0) рефери назначил пенальти в ворота хозяев за якобы игру рукой Александра Зинченко. Украинец же показывал, что мяч попал ему в плечо. VAR помог доказать правоту Зинченко.

А уже через пару минут Александр стал участником голевой атаки, когда отличился Марез. Поучаствовал Зинченко и во втором голе Сити после перерыва, когда гости шли ва-банк. Украинец организовал быструю контратаку, и Марез оформил дубль.

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Соперник Манчестер Сити и Александра Зинченко по финалу Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в Стамбуле, определится сегодня в ответном матче Челси – Реал. Неделю назад в Мадриде они сыграли вничью 1:1.

Обзор матча Манчестер Сити – ПСЖ (2:0)