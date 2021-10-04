3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо 0
Шахтер 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Так Шевченко останется без работы: в Милане и без него дела идут отлично

Александр Трикиша
4 октября, 10:57
Итальянский Милан набрали 19 очков после 7 туров в Серии А и повторил свой лучший старт в чемпионате Италии – тогда они завоевали золотые медали

Милан повторил свой лучший старт в Серии А / Фото: REUTERS

Столько же очков после семи туров Милан имел в сезоне 2003/2004, когда цвета команды еще защищал легендарный украинец Андрей Шевченко.

Впоследствии Милан завоевал золотые медали чемпионата Италии, а Шева в конце года удостоился награды "Золотой мяч".

Реклама

Правда, в текущем сезоне Милан пока занимает второю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на два балла от Наполи.

Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

Реклама

Кстати, ранее сообщалось, что Андрей Шевченко может возглавить Милан. Но с такими результатами "росонери" при нынешнем наставнике Стефано Пиоли Шеве пока ничего не светит.

Зато Шевченко может возглавить легендарный британский клуб. 45-летний тренер также говорит по-английски и хорошо знает местный стиль игры.

Реклама

Реклама