Так можно и монархию упразднить! Рангник заткнул рот критикам Boxing Day

Плотный календарь матчей чемпионата Англии на Рождество и Новый год – это традиции, которые нельзя менять, считает коуч "красных дьяволов" Ральф Рангник.

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"Я смотрел АПЛ последние 40 лет, поэтому знаю эту традицию играть на Рождество и в День подарков 27, 30 декабря и даже в Новый год или 2 января.

Так что если кому-то пришла в голову идея отменить это, мы с таким же успехом можем поговорить об отмене чаепития в пять часов или упразднении монархии.

Это все – часть традиций этой страны, и я нетерпением жду возможности стать частью этого впервые в карьере", – приводит слова Рангника сайт Манчестер Юнайтед.