27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
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Челси --
Брайтон --
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Брентфорд --
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Челси --
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Так можно и монархию упразднить! Рангник заткнул рот критикам Boxing Day

Сергей Шаховец
27 декабря, 15:21
Главный тренер Манчестер Юнайтед не видит ничего страшного в проведении матчей АПЛ в рождественские и новогодние праздники

Ральф Рангник за традиции в английском футболе / Фото: Reuters

Плотный календарь матчей чемпионата Англии на Рождество и Новый год – это традиции, которые нельзя менять, считает коуч "красных дьяволов" Ральф Рангник.

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"Я смотрел АПЛ последние 40 лет, поэтому знаю эту традицию играть на Рождество и в День подарков 27, 30 декабря и даже в Новый год или 2 января.

Так что если кому-то пришла в голову идея отменить это, мы с таким же успехом можем поговорить об отмене чаепития в пять часов или упразднении монархии.

Это все – часть традиций этой страны, и я нетерпением жду возможности стать частью этого впервые в карьере", – приводит слова Рангника сайт Манчестер Юнайтед.

Отметим, что в период Boxing Day с 27 декабря по 3 января Манчестер Юнайтед проведет три матча Премьер-лиги.

Сегодня команда Ральфа Рангника сыграет на выезде с Ньюкаслом в поединке 19-го тура чемпионата Англии.

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Ранее тренер МанСити Хосеп Гвардиола выступил в защиту игроков из-за плотного календаря в Англии. Наставник даже готов устроить забастовку, чтобы достучаться до нужных людей.

Хосеп Гвардиола недоволен календарем АПЛ / Фото: REUTERS