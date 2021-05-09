Версія українською
$ 27,72
33,41

Так его не бил даже Макгрегор: Дональда Серроне превратили в кровавую котлету

9 мая, 06:49

Александр Трикиша

Ветеран смешанных единоборств потерпел очередное поражение в октагоне. Фанаты советуют ему завершать карьеру, пока еще не поздно

Дональд Серроне / Фото: Reuters

Бывший соперник Конора Макгрегора Дональд Серроне потерпел пятое подряд поражение в UFC. На турнире UFC on ESPN 24 38-летний "Ковбой" был жестко бит 30-летним Алексом Мороно.

Бой завершился уже в первом раунде. Мороно нанес мощный удар правою прямо в челюсть Серроне, тот пошатнулся, но устоял на ногах. Тем не менее следующую атаку он сдержать уже не смог – град ударов от Алекса остановил рефери.

Реклама

Смотрите яркие нокауты:

Новости на эту же тему:

Со сколькими он переспал? Главу UFC обвинили в сексуальных отношениях с бойцами Ударом ноги в голову парню сломали нос и заставили сдаться: видео из ММА Боец вернулся в MMA после четырехлетнего простоя и выдал жестокий нокаут Предотвратили смерть на ринге: жертва сгонки веса не мог стоять на взвешивании. Бой отменили
нокаут MMA UFC смешанные единоборства видео нокаута Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама