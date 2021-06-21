Таблица третьих мест: Украина выходит в 1/8 Евро

Но это лишь по состоянию на момент завершения нашего матча с австрийцами, проигранного 0:1. Окончательно, выйдем ли мы в плей-офф, станет известно 23 июня

Таблица третьих мест на Евро-2020 / Фото: UEFA.com

После поражения от Австрии 0:1 в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 в Бухаресте сборная Украины финишировала на третьем месте в своем квартете С.

Однако шансы попасть в 1/8 Евро у команды Андрея Шевченко остаются. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

На момент завершения своего матча с австрийцами украинцы в таблице третьих мест Евро-2020 занимают четвертую строчку и, следовательно, по состоянию на сейчас, выходят в 1/8 финала. Но ситуация может еще измениться.

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Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1