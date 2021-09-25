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25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
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25 сентября 60’
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Колос --
Черноморец --
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Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
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Сын первого тренера Усика победил на разогреве перед поединком с Джошуа

Александр Трикиша
25 сентября, 20:20
Украинский боксер Даниэль Лапин одержал победу над поляком Павлом Мартынюкам в андеркарте суперпоединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне

Даниэль Лапин одержал пятую победу в карьере / Фото: matchroomboxing

На стадионе "Тоттенхэм" началось боксерское шоу, главным событием которого станет бой за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Смотреть Усик – Джошуа можно на нашем сайте.

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В андеркарте молодой украинец Даниэль Лапин одержал свою пятую победу на профессиональном ринге, победив поляка Павла Мартынюка, для которого это поражение стало восьмым при четырех победах.

По итогам шести раундов судьи отдали победу украинцу – трижды по 60:55.

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Отметим, что Даниэль является сыном первого тренера Александра Усика, а также младшим братом Сергея Лапина, который входит в команду Усика. А еще он представлял Крым на чемпионате России по боксу.

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