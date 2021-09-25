Сын первого тренера Усика победил на разогреве перед поединком с Джошуа

Даниэль Лапин одержал пятую победу в карьере / Фото: matchroomboxing

На стадионе "Тоттенхэм" началось боксерское шоу, главным событием которого станет бой за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Смотреть Усик – Джошуа можно на нашем сайте.

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В андеркарте молодой украинец Даниэль Лапин одержал свою пятую победу на профессиональном ринге, победив поляка Павла Мартынюка, для которого это поражение стало восьмым при четырех победах.

По итогам шести раундов судьи отдали победу украинцу – трижды по 60:55.

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Отметим, что Даниэль является сыном первого тренера Александра Усика, а также младшим братом Сергея Лапина, который входит в команду Усика. А еще он представлял Крым на чемпионате России по боксу.