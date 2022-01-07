"Свободу Новаку Джоковичу!" Фанаты антивакцинатора провели акцию в Мельбурне

Фанаты поддержали Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая ракетка мира Новак Джокович ожидает решения суда по делу обжалования решения правительства Австралии об аннулировании его визы. Апелляцию серба рассмотрят только в понедельник.

А тем временем фанаты теннисиста вышли на улицы Мельбурна, чтобы поддержать своего любимца. Они принесли с собой флаги Сербии, плакаты, иконы. На стихийном митинге выступил священник.

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К фанатам Джоковича присоединились противники вакцинации от COVID-19.

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Звезда мирового тенниса не остался равнодушным к искреннему порыву людей и записал обращение к фанатам из изоляции в Австралии, которое опубликовал в своем Instagram.

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"Спасибо вам, люди со всем мира, за вашу постоянную поддержку. Я ее чувствую и очень ценю", – написал Джокович.

Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции / Фото: AFP

Ранее на условия содержания теннисиста отреагировала его мать Дияна Джокович.

"Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески", – заявила Дияна.

Накануне Новак прилетел в Мельбурн на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль. Теннисист не привит от COVID-19, но имеет медицинский отвод от вакцинации.

Австралийская виза Новака была аннулирована, а самому теннисисту грозит депортация.