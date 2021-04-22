Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию

Наша теннисистка раздумывает над возможностью стать мадам Монфис, рассуждает о публичности и собирается выступать еще не более 10 лет

В начале апреля одна из самых привлекательных пар мирового спорта сообщила о скорой свадьбе. Также Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж. Теперь звезда украинского и мирового тенниса приоткрыла завесу над отношениями с французом.

В комментарии БТУ Элина подтвердила, что торжество планируется на июль этого года, и объяснила, что означают числа XV (15) и III (3) в ее сообщении:

"В посте мы действительно оставили хэштег #Июль2021; 15 – любимое число Гаэля, а 3 – мое. На самом деле точной даты пока нет, так как мы зависим от карантинных правил, которые будут в том месте, где будет проходить свадьба. Где именно, пока не хотела бы говорить".

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Открыла Свитолина и еще некоторые детали своих отношений с Монфисом:

"Гаэль настаивает, чтобы я поменяла фамилию. В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим... Статус супругов в теннисе будет для нас новым, волнительным. Мы даже думали сыграть в миксте. Надеюсь, у нас получится продолжать наслаждаться нашими отношениями так же, как и сейчас. Если говорить о карьере, то я не буду играть еще 10 лет, но и заканчивать пока не думаю".

Также девушка ответила об отношении к публичности:

"Тут есть две стороны. С одной, мы, конечно, привыкли к вниманию болельщиков. Но с другой, отношения – это немного другое. Мы всегда получаем много внимания, когда где-то находимся вместе, куда-то выходим, даже просто в ресторан. Есть моменты, когда просто хочется насладиться друг другом, но это не удается сделать. В эти минуты, конечно, сложно справляться с повышенным вниманием: оно совсем не в радость".

После помолвки Свитолина поразилась подарку Монфиса: парень презентовал девушке крутой автомобиль.

Смотрите, как Элина и Гаэль развлекались на корте:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень