Украинская теннисистка в ближайшие дни выйдет замуж за теннисиста из Франции. Они уже показали свои последние фото до бракосочетания, а теперь готовятся к церемонии

Элина Свитолина показала свадебный маникюр / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре покончит с холостяцкой жизнью. Теннисистка уже опубликовала последнее фото незамужней – оно очень горячее. А сейчас в Сети появился, вероятно, свадебный маникюр красавицы.

Читайте также: Свитолина – последний день невеста Монфиса. Неожиданное заявление француза

Свитолина опубликовала фото фиолетового маникюра и прикрепила к нему смайлик в виде сердечка.

26-летняя Элина встречается с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.

Предполагалось, что свадьба состоится 18 июля, но судя по посту Монфиса, уже завтра – 16-го. И где-то на побережье.