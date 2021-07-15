Элина Свитолина показала свадебный маникюр / Фото: Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре покончит с холостяцкой жизнью. Теннисистка уже опубликовала последнее фото незамужней – оно очень горячее. А сейчас в Сети появился, вероятно, свадебный маникюр красавицы.
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Свитолина опубликовала фото фиолетового маникюра и прикрепила к нему смайлик в виде сердечка.
26-летняя Элина встречается с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.
Предполагалось, что свадьба состоится 18 июля, но судя по посту Монфиса, уже завтра – 16-го. И где-то на побережье.
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