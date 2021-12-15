Свет в конце тоннеля: Дженоа одержала первую победу под руководством Шевченко

Андрей Шевченко одержал первую победу во главе Дженоа / Фото: Getty Images

Дженоа, которую не так давно возглавил легендарный украинец Андрей Шевченко, одержала первую победу под его руководством.

Команда из Генуи на своем поле одержала победу над Салернитаной в Кубке Италии, оформив выход в 1/8 финала турнира.

Реклама

Единственный гол в поединке забил Калеб Экубан, которому ассистировал Яя Каллон. Последнего на замену выпустил Шевченко – тренерское чутье не подвело.

Реклама

Напомним, этот поединок стал для Дженоа шестым под руководством Андрея Николаевича. Ранее его команда набрала одно очко в пяти турах Серии А.

Кубок Италии, 1/16 финала

Дженоа – Салернитана 1:0

Реклама

Гол: Экубан (76 мин)

Дженоа: Шемпер – Сабелли, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо (Гильоне, 46), Эрнани (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 60), Дестро (Каллон, 60), Экубан.

Салернитана: Фьорилло – Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Ярошиньски, Ди Таккьо, Скьявоне (Оби, 65), Кастанос (Кулибали, 75), Кешрида, Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 65).

В 1/8 финала Дженоа встретится с бывшим клубом Андрея Шевченко – Миланом.