20 октября 43’
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Супряга в старте Динамо против Барселоны: команды назвали составы на поединок

Сергей Шаховец
20 октября, 18:56
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами команд

Динамо Киев на стадионе "Ноу Камп" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет на выезде с испанской Барселоной. Игра начнется в 19:45.

Мы ведем онлайн матча Барселона – Динамо.

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Команды уже назвали стартовые составы на поединок.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Леднев, Вербич, Рамирес, Шкурин

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Барселона: Тер Штеген, Мингеса, Пике, Лангле, Дест, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави, Альба, Люк Де Йонг, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Роберто, Умтити, Гонсалес, Бальде.

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После двух туров киевское Динамо занимает третье место в турнирной таблице группы Е, а Барселона с нулем в графе набранных баллов замыкает квартет.

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