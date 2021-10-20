Супряга в старте Динамо против Барселоны: команды назвали составы на поединок

Динамо Киев на стадионе "Ноу Камп" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет на выезде с испанской Барселоной. Игра начнется в 19:45.

Мы ведем онлайн матча Барселона – Динамо.

Реклама

Команды уже назвали стартовые составы на поединок.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Леднев, Вербич, Рамирес, Шкурин

Реклама

Барселона: Тер Штеген, Мингеса, Пике, Лангле, Дест, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави, Альба, Люк Де Йонг, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Роберто, Умтити, Гонсалес, Бальде.

Реклама

После двух туров киевское Динамо занимает третье место в турнирной таблице группы Е, а Барселона с нулем в графе набранных баллов замыкает квартет.