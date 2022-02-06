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Супряга дебютировал в Италии с победы, но его назвали худшим

Андрей Трофимов
6 февраля, 17:55
Сампдория разгромила дома Сассуоло, но украинский легионер победителей Супряга получил самую низкую оценку в своей команде

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

В воскресенье, 6 февраля, состоялся дебют Владислава Супряги за Сампдорию, арендовавшей украинца у киевского Динамо.

Сампдория на своем поле с участием Супряги разгромила Сассуоло – 4:0.

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Сампдория – Сассуоло – 4:0
Голы: Капуто, 5, Сенси, 7, Конти, 63, Кандрева, 90+1 (пен)

Супряга начал матч в запасе, но уже на 36-й минуте вступил в игру, заменив Габбьядини, получившего повреждение.

Впрочем, уже на 59-й минуте тренер Сампдории Марко Джампаоло из тактических соображений, переходя на игру в одного форварда, убрал Супрягу с поля, выпустив вместо него Конти, который, кстати, сделал счет разгромным.

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За свои 23 минуты на поле чемпион мира-2019 среди молодежи Супряга получил от аналитиков WhoScored 5,9 балла – это низшая оценка среди всех футболистов Сампдории в этой встрече.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ САМПДОРИИ

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Добавим, что благодаря победе над середняком Серии А Сассуоло Сампдория оторвалась от зоны вылета, поднявшись с 17-й на 16-ю строчку.