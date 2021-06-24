Супруга игрока сборной Украины мотивирует команду на победу снимком без нижнего белья

Татьяна Макаренко похвасталась откровенным фото в соцсетях, собрав лайки от супруга и других игроков сборной Украины. Это такой способ поддержать команду на Евро-2020?

Татьяна Макаренко выкладывает откровенные фото в Сеть / Фото: Instagram

Супруга игрока сборной Украины Евгения Макаренко Татьяна поделилась на своей странице в Instagram очень пикантным фото. Девушка сфотографировалась в белом пиджаке на голове тело, забыв надеть нижнее белье.

Ну как после таких фото игроки могут сконцентрироваться на игре? Или это такой способ мотивировать национальную команду над победу над Швецией. К слову, лайкнули фото супруг Татьяны Евгений, а также Андрей Ярмоленко.

Ранее Татьяна Макаренко поделилась горячим видео. Пока Евгений Макаренко участвует в Евро-2020, его супруга-брюнетка поучаствовала в довольно откровенной фотосессии.

Ранее мы писали, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020. Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата.