Супчик топ. Миля ответил Астафьевой на скандал с бесплатной едой

Миля ответил Даше за бесплатный суп / Фото: Коллаж: Сегодня

Эпатажный футболист Артем Милевский на дня попал в скандальную историю. Популярная певица и модель Даша Астафьева обвинила экс-динамовца в попрошайничестве. Экс-звезда Динамо потребовала себе и друзьям бесплатные порции супа.

На такой упрек поп-дивы отреагировал Милевский, посвятив отдельный пост в Instagram.

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"Украина! Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. P.S. Платье – топ. 6 супов... "Вымогал", это топчик", – подписал Милевский видео, на котором разгружает гуманитарную помощь.

Напомним, в своем интервью Даша Астафьева рассказала, что Артем Милевский потребовал бесплатную порцию супа для себя и своих друзей в киевском ресторане, где она волонтерит.

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Астафьева рассказала как Милевский просил бесплатный суп / Фото: Коллаж: Сегодня

Подписчики Артема не упустили случай подколоть своего кумира в скандальной истории.

"Супчик у Дашки отжал, да? Для кого, для Тины?"

"Так а супа ты хоть поел?"

"Шлях від ферарі до безкоштовного супу".

"Друже, ти шо не можеш супу сам зварити?"

"Миля приежай в Закарпаття на бограч".

Отметим, что Артем Милевский не покинул Украину во время войны. Экс-футболист остался в столице и занимался волонтерской деятельностью, о чем сам сообщал в своих социальных сетях.

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