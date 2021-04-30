Сумоист умер после травмы головы во время боя

В результате удара японский сумоист Мицуки Амано получил травму головы и скончался в больнице. Врачи пока изучают связь между трагедией и травмой

Фото: Kyodo/via REUTERS

В Японии 28-летний сумоист Мицуки Амано скончался в среду в токийской больнице после тяжелого падения во время своего последнего боя. Инцидент случился еще 26 марта. Месяц спортсмен провел в больнице, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Читайте также: В таком возрасте еще не умирали: от коронавируса в Японии скончался первый сумоист

Официальные лица ассоциации сумо заявили, что он не получил необходимую медицинскую помощь от квалифицированных специалистов в первые минуты после инцидента, сообщает scmp.com.

Также утверждается, что персонал соревнований перевернул его на спину, но медицинские эксперты говорят, что они не должны были это делать из-за возможного повреждения позвоночника.

Мицуки Амано был в сознании, когда его доставили в скорую помощь, и мог говорить во время госпитализации. Согласно отчетам медиков, сумоист скончался от острой дыхательной недостаточности.

"Причинно-следственная связь между смертью борца и его травмой на данный момент не ясна", – заявила представитель ассоциации сумо.

В то же время, общественность уже начала требовать ужесточить правила безопасности во время проведения соревнований сумоистов.