1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Сумасшедший нокаут из ММА. Стронгмен показал, как бить в челюсть

Алексей Андрейцев
31 мая, 09:37
Обладатель титула "Самый сильный человек мира" Мариуш Пудзяновский досрочно победил Михала Матерлу

Пудзяновский нокаутировал Матерлу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше состоялся турнир по смешанным единоборствам, в главном поединке которого легендарный Мариуш Пудзяновский встретился с экс-чемпионом в среднем дивизионе Михалом Матерлой. Кстати, недавно враг Путина заставил капитулировать противника.

Соперники сразу же вступили в обмен ударами. Пудзяновский провел сумасшедший апперкот, после которого Матерла оказался в глухом нокауте. После окончания боя Михал еще достаточно долго не мог прийти в себя. Бывший чемпион лиги KSW поднялся лишь через несколько минут, сообщает Xsport.

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Напомним, что Мариуш Пудзяновский – пятикратный обладатель титула "Самый сильный человек мира".

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Ранее мы писали про самый медленный нокаут в ММА от самого сильного человека в мире. Пудзяновский жалел своего соперника.