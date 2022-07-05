Сухой товарняк. Динамо не справилось с 15-кратным чемпионом Швейцарии

Динамо и Янг Бойз сыграли без голов / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское Динамо продолжает серию благотворительных матчей Match for Peace! Stop the War! Сегодня динамовцы встречались с 15-кратным чемпионом Швейцарии клубом Янг Бойз. Ранее киевляне обыграли Сьон (1:0).

Поединок вышел не очень насыщенным, опасных моментов практически не было. В итоге сухая ничья – 0:0.

Реклама

История встреч

У Динамо давние счеты с "пчелами". В сезоне 2017/18 ЛЧ Янг Бойз выбил "бело-синих" из турнира на стадии 3-го квалифай-раунда. В том же году подопечные Хацкевича дважды сыграли с швейцарцами в группе Лиги Европы. Во втором по значимости турнире киевляне обыграли "пчел", а один матч свели вничью.

Реклама

26.07.2017. Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Динамо – Янг Бойз – 3:1

Голы: Ярмоленко (15), Мбокани (34), Гармаш (90+3) – Фасснахт (90+1).

2.08.2017. Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Янг Бойз – Динамо – 2:0

Реклама

Голы: Оаро (13, пен.), Лотомба (90).

19.10.2017. Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Динамо – Янг Бойз – 2:2

Голы: Мбокани (34), Морозюк (49) – Ассале (17, 40)

2.11.2017. Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Янг Бойз – Динамо – 0:1

Гол: Буяльский (70).

Свой следующий матч Динамо сыграет в суботу, 9 липня, проти Люцерна.