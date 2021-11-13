13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Судьба сборной Украины – в руках Франции: как нам теперь попасть в плей-офф ЧМ

Олег Люлька
13 ноября, 18:48
Нужно самим обыграть на выезде 16 ноября Боснию и надеяться, что в параллельном матче Франция не проиграет Финляндии

Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

Субботняя победа Финляндии над Боснией и Герцеговиной 3:1 до предела усложнила задачу Украины по попаданию в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Теперь уже наша судьба – не только в наших руках.

Реклама

Последние матчи в группе D

13 ноября

  • 21:45 Франция – Казахстан

16 ноября

Реклама
  • 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
  • 21:45 Финляндия – Франция

Определение мест при равенстве очков

  • Разница мячей
  • Забитые мячи
  • Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Если сегодня вечером Франция дома обыграет Казахстан, то досрочно попадет на "мир", следовательно, на гостевой матч с Финляндией 16 ноября приедет уже без турнирной мотивации. И если финны обыграют немотивированную Францию, то они займут вторую строчку, с каким бы счетом мы ни обыграли в параллельной встрече тоже немотивированную Боснию на ее поле.

Итак...

Реклама

УКРАИНА ТОЧНО ЗАЙМЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В ГРУППЕ, ЕСЛИ...

Сама обыграет Боснию, а Финляндия проиграет Франции. Это самый удачный для нас расклад.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

ЕСЛИ ФИНЛЯНДИЯ ОБЫГРАЕТ ФРАНЦИЮ...

То Украина – в пролете, с каким бы счетом сама ни одолела Боснию; второе место тогда железно достанется финнам.

Сборная Украины / Фото: Getty Images

В МАТЧЕ ФИНЛЯНДИЯ – ФРАНЦИЯ НАС МОЖЕТ УСТРОИТЬ И НИЧЬЯ

Дело в том, что при равенстве очков учитывается разница мячей во всех матчах группы, а уже затем принимают во внимание личные встречи. По личным встречам Украина предпочтительнее Финляндии (1:1, 2:1). Но общая разница мячей сейчас лучше у финнов – 10:8 против 9:8 у украинцев.

Следовательно, если Финляндия сыграет с Францией 0:0, нам достаточно будет обыграть Боснию с разницей в один мяч – и мы в плей-офф.

Если же ничья в матче Финляндия – Франция будет результативной, то нас гарантированно выведет в плей-офф не просто победа над Боснией – а с разницей в два мяча.

Украина vs Босния / Фото: Reuters

РЕЗЮМЕ

Украине нужно обязательно самой побеждать 16 ноября Боснию, уже потерявшую шансы на плей-офф. Но при этом без помощи Франции нам никак не обойтись. Если та сольет матч финнам, мы уже сейчас сможем начинать подготовку к отбору на Евро-2024.