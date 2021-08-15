Стыдно за такую зарплату! Тренер, которого не взяли на Олимпиаду, назвал шокирующую цифру

Марина Килипко с тренером Виктором Шевцовым / Фото: Instagram

На Олимпиаде-2020 вспыхнул скандал. Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в финале прыжков с шестом и после соревнований не сдержала эмоций. Килипко обвинила руководство федерации в том, что ее тренера не взяли в Токио-2020.

Марину тренирует Виктор Шевцов, который в интервью "Главкому" рассказал, сколько ему платят за воспитание участницы Олимпийских игр.

По словам Шевцова, в "Школе высшего спортивного мастерства", где тренируется Килипко, он работает на пол ставки. И получает 4 тысячи гривен.

Марина Килипко со своим тренером Виктором Шевцовым / Фото: Инстаграм