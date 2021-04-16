Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем матч вместе

Сильнейшие команды Украины Шахтер и Динамо сойдутся в очном поединке, который может решить судьбу золотых медалей чемпионата Украины. А мы проведем стрим "Украинского классико"

В субботу, 17 апреля, пройдет центральный матч второго круга чемпионата Украины: Шахтер примет Динамо в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги. Шахтер – Динамо трансляция онлайн будет доступна на нашем сайте.

Также мы проведем аудио стрим матча Шахтер – Динамо на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

На данный момент команды в турнирной таблице разделяет семь баллов, а до конца чемпионата остается всего пять туров. Победа Шахтера сократит отставание до четырех баллов и вернет интригу в чемпионскую гонку, а вот неудача "горняков" практически лишит их шансов защитить свое чемпионство.

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В текущем сезоне Шахтер уже имеет позитивный опыт матчей против Динамо. В первом круге команда Луиша Каштру разгромила подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. Тот матч так же проходил на "Олимпийском".

Впрочем, и киевляне могут похвастаться победой над своим принципиальным соперников – в матче-открытии нового сезона за Суперкубок Украины динамовцы обыграли горняков 3:1.

Букмекеры считают Шахтер фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.04, на ничью – 3.60, на победу Динамо – 3.55.