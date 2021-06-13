Стрим матча Нидерланды – Украина. Обсуждаем поединок Евро-2020 вместе

Команда Андрея Шевченко сегодня в Амстердаме стартует на чемпионате Европы. Обсуждайте вместе с нами в прямом эфире поединок украинцев против Нидерландов

Депай vs Зинченко, Нидерланды vs Украина / Фото: Сегодня|Спорт

В воскресенье, 13 июня, в Амстердаме проходит особенный для Украины матч. Наша сборная стартует на Евро-2020 поединком против Нидерландов. Онлайн-трансляция Нидерланды – Украина доступна на нашем сайте.

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020 в воскресенье

Кроме того, приглашаем вас на стрим матча Нидерланды – Украина в нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором, а также с обсуждением поединка в чате болельщиков.

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Напомним, что в официальных поединках между собой Украина и Нидерланды ранее не встречались, но провели два товарищеских матча – ничья 1:1 и победа голландцев 3:0.

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