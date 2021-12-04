Страшная авария в Формуле-1: от болида остались одни запчасти

Авария на трассе Гран-при Саудовской Аравии / Фото: formula1.com
Предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии. В пятницу, 3 декабря, состоялись две практики Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде.
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Пилот Ferrari Шарль Леклер при прохождении связки 22 – 23 поворотов не справился с управлением болида. На большой скорости он врезался в отбойник сначала задней частью, а затем передней.
После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли.
Сразу после аварии гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений.
Машина Леклера пострадала гораздо серьезнее. Пока неизвестно, придется ли монегасскому автогонщику получать какой-то штраф ради нового двигателя или коробки передач.
Напомним, что предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен имеет шансы взять свое первое чемпионство.
Расписание гран-при Саудовской Аравии
4 декабря
Практика №3 – начало в 16:00
Квалификация – начало в 19:00
5 декабря
Гонка – начало в 19:30.