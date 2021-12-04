3 декабря 17:00
Шахтер 6
Львов 1
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Страшная авария в Формуле-1: от болида остались одни запчасти

Сергей Шаховец
4 декабря, 00:11
Во время второй практики Гран-при Саудовской Аравии пилот Ferrari Шарль Леклер не справился с управлением машины

Авария на трассе Гран-при Саудовской Аравии / Фото: formula1.com

Предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии. В пятницу, 3 декабря, состоялись две практики Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде.

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Пилот Ferrari Шарль Леклер при прохождении связки 22 – 23 поворотов не справился с управлением болида. На большой скорости он врезался в отбойник сначала задней частью, а затем передней.

После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли.

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Сразу после аварии гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений.

Машина Леклера пострадала гораздо серьезнее. Пока неизвестно, придется ли монегасскому автогонщику получать какой-то штраф ради нового двигателя или коробки передач.

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Напомним, что предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен имеет шансы взять свое первое чемпионство.

Расписание гран-при Саудовской Аравии

4 декабря

Практика №3 – начало в 16:00
Квалификация – начало в 19:00

5 декабря

Гонка – начало в 19:30.