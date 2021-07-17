Ставлю Украине на Евро четыре! Бывший защитник сборной – про слабые стороны команды Шевы

Юрий Сак оценил работу Андрея Шевченко в сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Getty Images

Бывший защитник сборной Украины, Черноморца и мариупольского Металлурга Юрий Сак поставил команде Андрея Шевченко четверку за выступление на чемпионате Европы-2020. Ранее мы сообщали, что сразу четыре футболиста Украины среди самых подорожавших игроков после Евро.

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"Оцениваю выступление на четверку. Перед командой стояла задача — выйти из группы. Сборная Украины пробилась в 1/8 финала и преодолела этот барьер. Поэтому выход в четвертьфинал Евро – хороший результат. Почему не пятерка? Потому что было две игры, которые наша команда провела очень слабо…", – рассказал Сак zbirna.com

Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным / Фото: Reuters

Плюсы сборной Украины

"У нас не было россыпи голевых моментов, но реализация была на отличном уровне, в отличие от товарищеских матчей перед чемпионатом Европы. Значит, была проведена качественная работа. Не всегда получалось, но команда все равно пыталась действовать комбинационно. Это тоже плюс для коллектива — не сходить со своего пути"

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

Минусы команды Шевченко

"Были большие проблемы в игре на втором этаже, особенно это бросалось в глаза в матче с Англией. Причем, мы не смогли противопоставить сопернику контригры, как и в поединке с Австрией. За эти две встречи, если не ошибаюсь, наша команда только три раза попала в створ ворот противника"

Артем Довбик, сборная Украины / Фото: Reuters

Также Сак считает, что Андрею Шевченко стоило больше доверять запасным игрокам: "Больше времени можно было дать Довбыку, и это не касается матча со Швецией, в котором нападающий стал героем. Если бы его и раньше начали выпускать, форвард не испортил бы каши. Мне кажется, Артема передержали на скамейке запасных"

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