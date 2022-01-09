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Ставлю на Усика деньги! Звездный американец предрек Фьюри фиаско

Андрей Трофимов
9 января, 17:31
Американский боксер Стив Каннингем предрекает Александру Усику победу над Тайсоном Фьюри и готов поддержать свой прогноз финансово

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

В боксерском мире с новой силой заговорили о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание короля супертяжелого веса.

Это произошло после того, как авторитетный ресурс ESPN сообщил, что в интересах Энтони Джошуа отказаться от реванша с Усиком.

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Да и промоутер Эй-Джея Эдди Хирн намекнул, что Джошуа попросту не знает, как противостоять Усику в ринге.

Итак, что если вместо Джошуа Усик уже весной подерется с Фьюри?

"Если бой Фьюри – Усик состоится, я поставлю свои деньги на Александра, он будет большим андердогом, что сделает мой выигрыш еще солиднее, – заявил каналу Intu Boxing бывший американский крузер и супертяж Стив Каннингем. – Усик и его команда очень умные. Я не думаю, что они позволят Фьюри наваливаться на Александра. Украинец будет в движении, движении и еще раз движении. Его леворукость создаст Тайсону проблемы".

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

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Впрочем, Каннигем предупреждает Усика об опасной черте Фьюри.

"Тайсон – как Флойд Мейвезер в плане умения приспосабливаться к соперникам. В рамках правил это или нет, но он делает все, что нужно для победы. Вспомните, как он переключил передачи и нокаутировал меня в 2013-м", – говорит Каннингем.

Отметим, что сам Усик с удовольствием подрался бы с Фьюри, уже даже сказав, что этот бой вполне мог бы состояться в Саудовской Аравии.

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При этом, по словам промоутера украинца, Фьюри станет для Усика булочкой с корицей.