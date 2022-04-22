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Ставлю дом на победу Уайта! Друг не верит в Тайсона Фьюри

Любомир Луканюк
22 апреля, 20:33
Дерек Чисора, который дрался и с Фьюри, и с Уайтом уверен, что больше шансов выиграть этот бой у претендента

Чисора сделал прогноз на бой Фьюри - Уайт / Фото: REUTERS

Уже завтра на "Уэмбли" супербой. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт.

У букмекеров фаворит поединка действующий чемпион WBC Фьюри. Однако с ними абсолютно не согласен Дерек Чисора, который дрался, как с Фьюри, так и с Уайтом. Дерек уверен, что у Диллиана больше шансов в предстоящем поединке.

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"Часто бывает так, что ребята, которым не дают шанса, побеждают. Возможно, мое заявление шокирует вас, но я готов поставить свой дом на результат этого боя. Я готов поставить свой дом на то, что Уайт нокаутирует Фьюри.

Тайсон – мой друг и я знаю, что он меня слышит сейчас. Тайсон – тебя нокаутируют! Просто это единственный способ, как Диллиан может победить в этом поединке", – заявил Чисора.

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