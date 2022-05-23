Старый знакомый. Спарринг-парнером Усика станет будущий чемпион мира

Усик и Мартин Баколе опять встретятся / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик усиленно готовится реваншу с Энтони Джошуа. В качестве спарринг-патрнера команда Усика пригласила чемпиона по версии WBC International Мартина Баколе.

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Информацию об этом сообщил тренер Баколе Билли Нельсон. Конголезец уже спарринговал с Усиком перед первым поединком с Эй-Джеем и в лагере украинского чемпиона остались довольны африканским боксером.

"На прошлой неделе со мной связались насчет спаррингов с Мартином. Я в любом случае знал, что это произойдет, поскольку команда Усика была чрезвычайно довольна им после первого приглашения. Я думаю, что Мартин дал Усику лучший спарринг, который у него был. Усик и его команда уважают навыки Баколе до такой степени, что один из членов его команды сказал, что в обозримом будущем Мартин станет чемпионом мира", – цитирует Нельсона Sky Sports.

Отметим, что 28-летний африканец в прошлом спарринговал с Джошуа, а также работал с Тайсоном Фьюри во время подготовки к бою с Диллианом Уайтом.

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Во время своей профессиональной карьеры Баколе провел 19 поединков, 18 из которых он выиграл. Африканец входит в ТОП-15 лучших супертяжей мира.

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Отметим, что реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего, бой состоится на Ближнем Востоке.

Добавим, что во время боя украинский чемпион мира сделает важное обращение. Александр Усик сделает заявление ко всему миру с призывом остановить войну в Украине.