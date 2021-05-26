Стартовое фиаско. Украина проиграла на Мемориале Лобановского

Украинцы минимально проиграли Азербайджану / Фото: УАФ

Сегодня в Киеве стартовал Мемориал Валерия Лобановского для молодежных команд. Открывали соревнования сборные Украины и Азербайджана.

Увы, украинцы уступили – 0:1 Победный гол на 18-й минуте забил Гурбанли.

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Украина U-21: Моргун, Драмбаев (Снурницын, 46), Вивчаренко, Таловеров, Кузик (Алефиренко, 46), Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравский, 78), Мудрик (Кравчук, 71), Сикан (Ванат, 46), Супряга (Вьюнник, 46).

В середине второго тайма травму получил Очеретько и не смог продолжить матч. Были опасения, что у футболиста перелом, но обследование показало – сильный ушиб.

Завтра на турнире матч Азербайджан – Узбекистан (17:00), а 28 мая с Узбекистаном сыграет Украина (17:00).