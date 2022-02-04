4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Старость – не радость. Путин заснул при появлении сборной Украины на открытии Олимпиады

Сергей Шаховец
4 февраля, 15:12
Президент РФ оконфузился во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

Путин вздремнул, когда вышла сборная Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

На нашем сайте проходит онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022.

Реклама

Во время прохождения олимпийской сборной Украины трансляторы выловили момент с президентом РФ Владимира Путина.

Когда проходила наша команда, глава страны-агрессора нечаянно вздремнул. Ничего не поделаешь, возраст диктатора дает о себе знать.

Реклама

Напомним, что на параде открытия Игр-2022 нашу команду с флагом в руках вывели два спортсмена – олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Выход Украины на церемонии открытия / Фото: Getty Images

Реклама

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах.