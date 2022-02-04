Старость – не радость. Путин заснул при появлении сборной Украины на открытии Олимпиады

Путин вздремнул, когда вышла сборная Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

На нашем сайте проходит онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022.

Реклама

Во время прохождения олимпийской сборной Украины трансляторы выловили момент с президентом РФ Владимира Путина.

Когда проходила наша команда, глава страны-агрессора нечаянно вздремнул. Ничего не поделаешь, возраст диктатора дает о себе знать.

Реклама

Напомним, что на параде открытия Игр-2022 нашу команду с флагом в руках вывели два спортсмена – олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Выход Украины на церемонии открытия / Фото: Getty Images

Реклама

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах.