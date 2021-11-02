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Старики-разбойники: Блаттеру и Платини грозит тюрьма по делу о коррупции

Александр Трикиша
2 ноября, 22:25
Бывшие чиновники ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини обвинены в мошенничестве и других преступлениях в Швейцарии. Им грозит тюремный срок

Зепп Блаттер и Мишель Платини / Фото: AFP

Швейцарская прокуратура заявляет, что Блаттер незаконно организовал перевод двух миллионов швейцарских франков (2,19 миллиона долларов) Платини в 2011 году. Ранее мы писали, что у Блаттера и Платини новые проблемы: ФИФА требует вернуть два миллиона.

Прокуратура заявляет, что платеж "нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини", пишет BBC.

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85-летний Блаттер и 66-летний Платини предстают перед судом в Беллинцоне. Если их признают виновными, пара может получить несколько лет тюремного заключения или штраф.

Зепп Блаттер / Фото: Getty Images

Дело было возбуждено в сентябре 2015 года, когда ФИФА погрязла в коррупционном скандале. Комитет по этике ФИФА начал расследование, в ходе которого обоим функционерам запретили занимать должности в футболе.

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Ранее мы писали, что полиция искала у экс-президента УЕФА дорогостоящий подарок от Путина. СМИ писали, что президент России подарил Платини картину Пикассо.