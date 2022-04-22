Стало известно, где сборная Украины может сыграть домашние матчи во время войны

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Война России против Украины сильно поменяла календарь игр нашей футбольной сборной. Поединок отбора на ЧМ-2022 против Шотландии перенесен на 1 июня.

Также это повлияло и на расписание Лиги наций, где наша команда должна сыграть в группе против Ирландии, Армении и той же Шотландии. Теперь расписание игр в этом турнире выглядит так:

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8 июня. Ирландия – Украина

11 июня. Украина – Армения

14 июня. Украина – Ирландия

21 сентября. Шотландия – Украина

24 сентября. Армения – Украина

27 сентября. Украина – Шотландия

Таким образом, в июне нашей команде предстоит провести два домашних матча. Ожидалось, что игры против Армении и Ирландии пройдут во Львове.

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Однако в случае продолжения войны команде Петракова придется проводить поединки за границей. Наставник "сине-желтых" назвал возможное место, где сборная Украины может провести номинально домашние игры.

"Инициатива президента УАФ Андрея Павелко – играть в Польше, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза, я согласился. Польша для меня фартовая! В 2019 году мы там играли в Лодзи в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие и украинцы придут за нас поболеть".

Напомним, что до старта Лиги наций уже решится, будет ли наша команда играть на ЧМ-2022. В случае победы над Шотландией сборная Украины 5 июня сразится с Уэльсом за путевку на Мундиаль. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками Украины могут стать Англия, США и Иран.