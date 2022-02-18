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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Стало известно, что дадут Валиевой за допинг

Павел Василенко
18 февраля, 14:40
Сначала 15-летняя российская допинг-грешница Камила Валиева получил государственную награду, а уже затем – дисквалификаию

Камила Валиева / Фото: Reuters

Фигуристку Камилу Валиеву в России ждут почести на уровне олимпийской чемпионки, несмотря на ее положительную допинг-пробу, ставшую главным скандалом Игр-2022 в Пекине.

"Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, – все это решат в администрации президента. Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является. Она будет окружена вниманием и заботой. У нее впереди большая работа, да и вся жизнь впереди", – приводит слова председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Чемпионат.

Валиева выступила, а теперь ждет дисквалификацию за допинг / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, накануне Камила Валиева провалила произвольную программу Олимпиады-2022 в одиночном катании у женщин, оставшись там за бортом призеров.

Валиева провалила произвольную программу / Фото: REUTERS

Добавим, что остается невскрытой проба Б Камилы Валиевой. После того, как это случится, будут приняты решения по двум делам.

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Первое: как наказать 15-летнюю фигуристку – Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

Второе: лишать ли РОК золота, с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом, как мы писали ранее, окружению юной Валиевой грозит тюрьма по "закону Родченкова".

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Камила Валиева / Фото: Reuters

НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters