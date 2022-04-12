Сталин превратился в Путина. Капитан сборной Финляндии сравнил двух диктаторов

Сталин реинкарнировался в Путина, считает Тим Спарв / Фото: Коллаж: Сегодня

В 1940 году СССР под надуманным предлогом напал на Финляндию. Ситуация повторилась точь-в-точь спустя более чем 80 лет. 24 февраля 2022 года Россия без оглашения войны атаковала Украину.

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Футболист сборной Финляндии Тим Спарв считает, что Путин своим поступком стал в один ряд со Сталиным и другими тиранами.

"Путин стал в один ряд со Сталиным и другими диктаторами. На самом деле, все это не имеет значения – важны только боль и страдания Украины. Они оба отвратительны. Нынешний правитель России делает ужасные и страшные вещи. Россияне живут в сплошной пропаганде, не знают истины, не обладают реальными новостями и фактами. Это проигрыш дипломатии. Какой смысл в разговоре с ним, если он никого не слушает? У него нет никакого сострадания. Он не понимает культуру других народов. Не стоит заниматься дипломатической работой", – сказал Спарв в интервью сайту Футбол 24.

Отметим, что Тим Спарв занимает активную проукраинскую позицию. Еще до вторжения агрессора призвал УЕФА отнять у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов.

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А с началом военных действий, семья футболиста приютила в своем доме украинку с двумя детьми.

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