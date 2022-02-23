США ударили по ведущему клубу агрессора с президентом из Украины

ЦСКА расплачивается за танки РФ в Украине
Под санкции США за признание Россией террористических "ЛДНР" и открытое вторжение войск РФ на Донбасс попал футбольный клуб ЦСКА Москва – победитель Кубка УЕФА-2005 и шестикратный чемпион РФ.
Президентом клуба является российский бизнесмен Евгений Гинер, который родом из Харькова.
Министерство финансов США ввело санкции в отношении государственной корпорации развития ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк), а та владеет 77,63% ЦСКА.
"Внесение ЦСКА в санкционный список США подразумевает наличие определенных сложностей. В первую очередь речь идет о расчетах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США. Это может быть и YouTube, и Facebook. Так что это может коснуться социальных сетей. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро", – предупредил ЦСКА российский экономист бывший директор московского Локомотива Алексей Киричек, которого цитирует Чемпионат.
"По расчетам у ЦСКА будут сложности – в том числе по расчетам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки. Это касается и сделок, заключенных ранее. Тот же трансфер Влашича в Вест Хэм – выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США, что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за Влашича".
"Сейчас ЦСКА надо думать, что делать, если они попадут в санкционный список ЕС или Великобритании. В таком случае последствия будут более серьезные. Нужно изучить вариант, насколько смена собственности с ВЭБ на другую компанию позволит выйти из-под санкционного списка", – советует ЦСКА Киричек.
День санкций
- 22 февраля президент США объявил о введении санкций против суверенного долга России в ответ за каприз Путина по признанию сепаратистских образований на Донбассе. США также внесли ЦБ, Минфин, ФНБ РФ в специальный список, на который распространен ряд ограничений.
- Ранее Германия в качестве ответа на признание сепаратистских образований на Донбассе приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2", чему сопротивлялась последние полгода еще при канцлере Ангеле Меркель.
- Великобритания ввела санкции против пяти ведущих российских банков и трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.
- Европейский Союз уже определился с санкциями. В черный список ЕС включены все депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание "ЛДНР", – 351 человек. Однако окончательный пакет санкций ЕС против России будет утвержден 23 февраля, говорится в сообщении представительства Франции в ЕС.