1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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США – Чехия: где смотреть матч за "бронзу" ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
29 мая, 12:37
Чешская сборная с 2012 года не выигрывала медали чемпионата мира, за это время американцы четырежды брали бронзовые награды

На групповом этапе чехи обыграли американцев / Фото: iihf.com

В воскресенье, 29 мая, будут разыграны награды на чемпионате мира по хоккею. В матче за "бронзу" встретятся сборные США и Чехии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 15:20 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча США – Чехия будет на телеканале Спорт 1.

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Фиаско в полуфинале

Сборная США уступила хозяевам чемпионата финнам – 3:4.

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А вот чехи были разгромлены Канадой – 1:6.

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Команды встречались на групповом этапе и тогда Чехия выиграла – 1:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у чехов шансов чуточку больше выиграть медали чемпионата мира.

Котировки на основное время:

  • Победа Чехии – 2.39
  • Ничья – 4.30
  • Победа США – 2.48

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Чехии – 1.87
  • Победа США – 1.93

Достижения

Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время дважды была чемпионом – 1933, 1960.

На прошлом чемпионате мира американцы выиграли "бронзу".

Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001). Всего на ее счету – шесть титулов.

На ЧМ-2021 сборная Чехии заняла седьмое место.