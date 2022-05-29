США – Чехия: где смотреть матч за "бронзу" ЧМ-2022 по хоккею

На групповом этапе чехи обыграли американцев / Фото: iihf.com
В воскресенье, 29 мая, будут разыграны награды на чемпионате мира по хоккею. В матче за "бронзу" встретятся сборные США и Чехии.
Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 15:20 по киевскому времени.
Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча США – Чехия будет на телеканале Спорт 1.
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Фиаско в полуфинале
Сборная США уступила хозяевам чемпионата финнам – 3:4.
А вот чехи были разгромлены Канадой – 1:6.
Команды встречались на групповом этапе и тогда Чехия выиграла – 1:0.
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают, что у чехов шансов чуточку больше выиграть медали чемпионата мира.
Котировки на основное время:
- Победа Чехии – 2.39
- Ничья – 4.30
- Победа США – 2.48
Коэффициент на исход матча:
- Победа Чехии – 1.87
- Победа США – 1.93
Достижения
Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время дважды была чемпионом – 1933, 1960.
На прошлом чемпионате мира американцы выиграли "бронзу".
Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001). Всего на ее счету – шесть титулов.
На ЧМ-2021 сборная Чехии заняла седьмое место.