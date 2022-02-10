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Сразу трое! Их тесты лишили Украину медали Олимпиады

Олег Люлька
10 февраля, 09:26
Стали известны имена фристайлистов сборной Украины, сдавших положительные тесты на коронавирус перед командным микстом в четверг, 10 февраля

Анастасия Новосад сдала положительный тест на коронавирус / Фото: Getty Images

Напомним, в миксте наша команда фристайлистов имела все шансы на медаль, но теперь даже там не выступит.

"К большому сожалению, сразу три украинских фристайлиста – Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк буквально накануне старта получили положительные тесты на коронавирус. И украинская команда не имеет возможности выставить полноценный состав из троих фристайлистов и выйти на старт командных соревнований", – сообщили в НОК.

Новосад, Окипнюк и Котовский

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Таким образом в строю из пяти украинских фристайлистов на Играх-2022 остались только двое – чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко и Ольга Полюк.

Пропуск командного турнира, тем не менее, не означает, что украинцы пропустят и индивидуальные соревнования во фристайле. Для участия в них наши спортсмены должны подойти к старту, не имея положительных тестов на коронавирус.