Справились без Беленюка. Украинцы завоевали две медали на чемпионате мира по борьбе

Магомед Закариев и Александра Хоменец завоевали бронзовые награды чемпионата мира-2021 по борьбе / Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины

Сборная Украины отправилась на чемпионат мира без олимпийских медалистов. Остались дома чемпион Игр-2020 Жан Беленюк, серебряный призера Олимпиады-2020 Парвиз Насибов. Также не отправились на соревнования бронзовые медалистки Олимпийских игр Алла Черкасова и Ірина Коляденко.

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Сегодня украинцы завоевали первые медали на чемпионате мира. Дебютную награду для Украины добыл 24-летний одессит Магомед Закариев в весовой категории до 97 кг.

В поединке за бронзу Закариев одолел Александра Гуштына из Беларуси – 9:3.

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Еще одна бронзовая медаль в активе украинской борчихи Александры Хоменец, выступавшей в весовой категории до 55 кг.

Добавим, что на чемпионате мира-2021 в Осло разыграют 30 комплектов наград: по десять в каждом из видов – греко-римской борьбе, в которой соревнуются только мужчины, и вольной – мужской и женской. Украина будет представлена во всех 30 дисциплинах: по одному спортсмену в каждой.

Смотрите видео 1/4 финала, в котором Магомед Закариев победил вице-чемпиона Европы Сулеймана Карадениза из Турции.