Справедливое удаление игрока Динамо: судейский разбор от Метревели

Михаил Метревели

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные момент 22-го тура украинской Премьер-лиги – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаила Метревели:

" Предпоследний тур УПЛ не изобиловал судейскими ошибками или трудными решениями. Два самых сложных матча прошли в среду: Динамо сыграло вничью с Мариуполем, а Заря обыграла Днепр-1. В первой игре красный свет перед собой увидел игрок киевлян Де Пена. Решение арбитра было справедливым, учитывая возможность нанесения травмы игроку азовцев. В матче в Днепре гол был забит с верно назначенного при помощи VAR пенальти"

Динамо – Мариуполь (0:0)

Арбитр: Андрей Коваленко.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 34-й минуте Де Пена упал в штрафной после подката Танковского. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Мариуполя чисто сыграл в мяч и лишь потом по инерции ударил соперника по ногам.

На 51-й минуте Де Пена прыгнул в опасный подкат и врезался в ноги Горбунову. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Динамо вторую желтую карточку. Это верное решение. Де Пена сыграл глупо и безответственно. Он мог нанести своему сопернику травму, так что это могла быть даже прямая красная карточка.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Динамо vs Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Днепр-1 – Заря (0:1)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно часто фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 67-й минуте Игнатенко прямой ногой влетел в стопу Леовижилдо. Арбитр показал игроку Днепр-1 желтую карточку, но после просмотра VAR изменил свое решение и показал красную. С таким вердиктом арбитра можно согласиться. Жуниньо просто повезло, что удар Игнатенко пришелся по касательной. Иначе все могло закончиться переломом. Удаление справедливое.

На 77-й минуте Назарина упал в штрафной после борьбы с Тейлором. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил пенальти в ворота Днепр-1. Это верное решение. Тейлор ударил своего оппонента сзади по ноге даже не раз, а дважды – по стопе и по голени. Справедливый пенальти.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Днепр-1 – Заря / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Ворскла – Десна (1:1)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 49-й минуте мяч в штрафной Десны попал в руку Ермакову. Арбитр выслушала подсказку ассистента VAR и дала продолжить игру. Это верное решение. Рука Ермакова была в естественном положении, мяч отскочил рикошетом от газона, и касание руки не привело к изменению траектории полета мяча. Это случайное попадание, которое нельзя трактовать, как игру рукой.

Ворскла – Десна / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

На 75-й минуте Скляр забил гол. Арбитр зафиксировала офсайд и не засчитала взятие ворот. Ассистент VAR подтвердил ее решение. Арбитры были правы в этом эпизоде. В момент передачи нога Скляра была ближе к воротам, чем последний защитник Десны. Это офсайд.

На 86-й минуте Якубу перед штрафной ударил по ногам Картушова и сорвал опасную атаку. Арбитр зафиксировала фол и показала игроку Ворсклы вторую желтую карточку. Это верное решение. Контакт был минимальным, но на такой скорости этого хватило, чтобы сбить игрока Десны. Заслуженная желтая карточка. Также стоит отметить работу арбитра, которая сразу заметила, что фол был до штрафной, несмотря на то, что Картушов упал в штрафной.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Александрия – Колос (0:2)

Арбитр: Александр Шандор.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 41-й минуте Ильин упал в штрафной после подката Стецькова. Арбитр зафиксировал нарушение и поставил пенальти в ворота Александрии. Решение неоднозначное и, скорее, ошибочное. Стецьков ударил своего оппонента по ногам, но изначально сыграл в мяч. С позиции арбитра рассмотреть это было тяжело, но повторы показали, что защитник Александрии все же добрался до мяча.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Минай – Шахтер (0:4)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Матч был легким для арбитража. Команды играли без грубости и спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

В матче не было эпизодов, требующих детального анализа.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рух – Олимпик (3:0)

Арбитр: Сергей Бойко.

Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила и был неоднозначный эпизод в середине первого тайма. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 23-й минуте Климчук упал в штрафной после борьбы с Лебеденко. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Олимпика. Сложный эпизод, но больше похоже на то, что арбитр принял верное решение. Один из повторов показал, что Лебеденко ударил своего оппонента по стопе. Удар не был умышленным, но помешал Климчуку выйти на оперативное пространство.

Рух vs Олимпик / Фото: официальный сайт УПЛ

На 62-й минуте Политыло забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после подсказки от ассистента VAR изменил решение и зафиксировал офсайд у Тейшейры. Это верное решение. В самом начале голевой атаки Тейшейра действительно залез в небольшой офсайд.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Ингулец – Львов (1:0)

Арбитр: Николай Балакин.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 9-й минуте Махмутович отмахнулся от Ситчинавы. Арбитр не заметил этот эпизод и дал продолжить игру. Это ошибка. Защитник Львова должен был получить за свои действия желтую карточку.

На 69-й минуте Романчук в подкате сзади врезался в ноги Плохотнюку. Арбитр зафиксировал фол, но обошелся без предупреждения для игрока Львова. Это ошибка. Романчук играл опасно и даже не пытался сыграть в мяч. Должна была быть показана желтая карточка.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.