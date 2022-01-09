Спорный пенальти и два дубля! Реал со скандалом побеждает Валенсию и уходит в отрыв (видео)

Бензема и Винисиус оформили по дублю в ворота Валенсии / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Испании прошли четыре поединка 20-го тура Ла Лиги. Центральная игра дня прошла поздно вечером, лидер турнирной таблицы Реал принимал претендента на еврокубковые путевки Валенсию.

Первый тайм прошел под диктовку мадридцев, которые таки ушли на перерыв с преимуществом. Впрочем, забитый с пенальти гол Карима Бензема вызывает вопросы, ведь повода поставить "точку" за фол на Каземиро особо не было.

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После перерыва команда Анчелотти немного отошла к своим воротам, однако проводила разительные контратаки. Звездой матча стал Винисиус, который за 9 минут дважды воспользовался дикими ошибками в обороне "летучих мышей" и довел счет до разгромного.

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Впрочем, свой гол престижа Валенсия все же забила. Менди схватил за футболку игрока Валенсии в штрафной и Гедеш с добивания все же размочил счет. Тем не менее, последнее слово было за Бензема. Карим аккуратно принял мяч, развернулся и поразил угол ворот Силлессена с 6-7 метров.

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Реал громит Валенсию и отрывается в турнирной таблице от Севильи на 8 баллов. Однако у команды Лопетеги есть еще две игры в запасе, поэтому вся интрига впереди.

Реал Мадрид – Валенсия 4:1

Голы: Бензема, 43 (пен), Винисиус, 52, Винисиус, 61, Бензема, 88 – Гедеш, 76.

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди – Модрич (Себальос, 71), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос – Асенсио, Бензема (Иско, 90), Винисиус (Вальверде, 87).

Валенсия: Силлессен – Пиччини (Ирансо, 79), Альдерете, Диакаби, Гайя – Муса (Черышев, 66), Васс, Гильямон, Кошта (Коиндреди, 66, Вальехо, 83) – Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66).

Предупреждения: Каземиро, Милитао – Пиччинни, Муса, Черышев.

Нереализованный пенальти: Гедеш, 76.