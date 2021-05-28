Спонсор разорвал контракт с Неймаром после обвинения в сексуальных домогательствах

Сотрудница компании обвинила футболиста в принуждении к интиму еще в 2016 году. В результате расследования Неймар потерял солидный контракт. Они сотрудничали 15 лет

Неймар потерял многомиллионный контракт. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Знаменитый бразильский нападающий Неймар потерял дорогостоящий контракт из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Форвард сотрудничал с Nike с 13-летнего возраста, однако в 2020 году контракт был неожиданно разорван. Сейчас появились детали скандала. ДОбавим, что некоторое время назад закрыли дело об изнасиловании Неймаром бразильской модели.

По информации The Wall Street Journal, бренд спортивной одежды выдвинул игроку обвинение в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц компании. Девушка жаловалась коллегам, что Неймар принуждал ее к интиму во время работы над одной из рекламных акций в 2016 году.

В компании инициировали расследование, но сам Неймар отказывался "добросовестно" сотрудничать со следствием и в итоге потерял многомиллионный контракт. Тогда компания разорвала соглашение в одностороннем порядке без объяснения причин.

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Ранее мы писали, что в поместье Неймара забрался странный взломщик – его отправили в психушку. В то время, когда бразильский футболист готовился к матчу чемпионата Франции, его навестил сумасшедший и хотел подарить религиозную книгу.