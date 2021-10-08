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Спешите в кассы: на матч Шахтер – Реал остается все меньше билетов

Александр Трикиша
8 октября, 14:24
Шахтер продолжает продажу билетов на суперматч Лиги чемпионов против мадридского Реала. Уже продано почти половина билетов

Шахтер и Реал встретятся в Лиге чемпионов / Фото: Reuters

Поединок состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент уже продано 15 тысяч билетов, а всего на матче смогут присутствовать лишь 34 тысячи зрителей – из-за карантинных ограничений "Олимпийский" не может быть заполнен полностью.

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Стартовая стоимость билетов:

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен
  • SkyUp Club: 900 гривен
  • The Club (снек-меню): 2000/2500 гривен
  • The Lounge (с пакетом гостеприимства): 7000 гривен
  • Sky Box: 15 000 – 17 000 гривен

Приобрести билеты на матч Шахтер – Реал можно онлайн на официальном сайте клуба, на сайтах-партнерах клуба, а также в кассах НСК "Олимпийский", но только в день матча.

Напомним, после двух туров на счету Шахтера одно очко, а Реала – три балла. Обе команды успели проиграть молдавскому Шерифу.

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