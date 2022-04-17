Спецназ против террористов! Украинцы перестреляли россиян

Na'Vi разбили россиян в популярной киберспортивной игре / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших киберспортсменов Украины одиозный S1mple Костылев в первый день военного вторжения в Украину сообщил, что его родной Киев под обстрелами. Хотя сам признавал Крым российским.

Сейчас же его команда Na'Vi выступает на турнире в Румынии и делает это успешно. Один из лучших мировых киберспортивных коллективов стартовал с победы на популярном турнире. 17 апреля, в Бухаресте начались соревнования PGL Major Antwerp 2022: European RMR A по CS:GO.

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Украинская команда Natus Vincere в первом поединке на европейском RMR одержала уверенную победу над российской командой Team QUAZAR. Первый раунд проходит в формате best-of-1. NaVi и QUAZAR сразились на карте Ancient, и украинцы взяли ее со счетом 16:12.

Поединки европейского RMR-турнира A пройдут c 17 по 20 апреля в Бухаресте. 16 команд разыграют 95 тысяч долларов, а также слоты на PGL Major Antwerp 2022 в Бельгии.

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Еще один украинский киберспортсмен, который продолжает выступать за российскую команду, показал, как выглядит его дом в Буче.