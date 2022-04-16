Специально пришли наср*ть. Жена Усика рассказала, что рашисты делали в их доме

Российские оккупанты решили нагадить в семейном дому украинского боксера / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Жена Александра Усика – Екатерина записала видеообращение в своем Instagram, где поделилась новыми подробностями преступлений российских захватчиков

Рашисты посчитали за большой подвиг разнести семейный дом Усиков в Ворзеле. Убогим никогда не достичь спортивных достижений украинского чемпиона, и они решили просто нагадить в его доме.

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"Ребят, добрый вечер всем. Только что я связалась с людьми, которые побывали в Ворзеле, в моем доме. Они отправили мне новые фотографии, пообщались мы с ними. Спасибо огромное волонтерам, саперам, всем. Короче, в чем весь прикол? Кто-то, я думаю, кто-то кто знал, что этот дом наш и русская армия, великая, бл*дь, русская армия пришла к нам в дом специально. Со всей улицы, узнав, что это дом Усика, они туда приперлись, они туда наср*ли, целенаправленно. Они там чинили свою технику, пили бухло, я не знаю, что они там наворовали".

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Также супруга боксера в очередной раз послала орков вслед за российским кораблем.

"Когда они узнали, что это дом Усика, они сразу туда пришли. Поэтому весь "русский мир", который поддерживает, который принимает участие в войне, следуй за кораблем!", – сказала Екатерина.

Екатерина во время войны не стеснялась в выражениях в сторону России, Путина и рашистской армии. Это послужило причиной блокировки ее основного аккаунта в Instagram.

Теперь супруга прославленного боксера раскрывает правду о войне в Украине со своего второго аккаунта.

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