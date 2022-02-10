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Спасли подушки и ремни! Украинская спортсменка попала в жуткое ДТП

Максим Мельник
10 февраля, 04:30
Чемпионка мира в многоборье Анна Касьянова показала в соцсетях, как в нее врезалась другая машина

Касьянова попала в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская спортсменка Анна Касьянова в Instagram сообщила об аварии в которую попала.

В ее машину врезалось другое авто.

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"Мне сегодня повезло! Я продолжаю свою жизнь, с моими любимыми людьми. Но и мне сегодня НЕ повезло, оказаться вот прям совсем не в то время, не в том месте. Но что-то нас ведет не туда.

И даже водитель машины, который поворачивал с правого ряда через три полосы налево не мог сказать, что его привело к этому поступку. Но мы все живы! У меня даже ни царапины! И это что-то нереальное! Так что да, МНЕ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕЗЛО!

А машинку надеюсь скоро "подлечим" и будем благодарить за то, что она спасла мне жизнь, благодаря подушкам и ремню и всем системам. Не зря я в нее влюбилась с первого взгляда", – написала Анна, прикрепив фото и видео ДТП.

38-летняя Касьянова становилась чемпионкой мира 2013 года в семиборье и бронзовой призеркой чемпионата Европы-2013 в пятиборье.