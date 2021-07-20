Совсем зеленый: Шахтер подписал юного одноклубника Тайсона

"Горняки" взяли на перспективу игрока из Бразилии. Юное дарование присоединится к вице-чемпиону Украины в феврале следующего года

Новичок Шахтера Винисиус Тобиас / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер на официальном сайте объявил о подписании контракта с молодым бразильским защитником Винисиусом Тобиасом. 18-летний футболист присоединится к "горнякам" в феврале 2022 года, по достижении 18-летия.

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О других деталях достигнутого соглашения не сообщается, однако ранее была информация, что вице-чемпион Украины заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года плюс бонусы.

Винисиус Тобиас является воспитанником Интернасьонала из Порту-Алегри, за который ныне выступает легенда Шахтера Тайсон, покинувший донецкий клуб посреди прошлого сезона.

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Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Винисиус выступал за юношеские и молодежную команды Интернасьонала. В 2021 году 17-летний талант провел 10 матчей за команду U-20 – 3 в чемпионате и 7 в Кубке, отметился одним голом с пенальти.